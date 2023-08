Overweg in Testelt gesloten door storing

Voor fruitbe­drijf Vanhelle­mont, de helden van onze velden, is Earth Overshoot Day geen nieuwig­heid : “Al bijna dertig jaar verwerken we overschot­ten tot volwaardi­ge producten”

Vandaag is het Earth Overshoot Day; de datum waarop de mensheid alle biologische hulpbronnen op aarde voor het hele kalenderjaar (al) heeft opgebruikt. Kijk je naar de individuele ranking per land, dan doen slechts een handvol landen het nog slechter dan België - onze Country Overshoot Day dit jaar was eigenlijk al op 26 maart. Eén van de manieren om die dagen later in het jaar te laten vallen, is door het verminderen van voedselverlies en -verspilling. En dat is exact wat het fruit- en familiebedrijf Vanhellemont uit Meensel-Kiezegem doet. Maakt kennis met de ‘Helden van onze velden’, het familiebedrijf Vanhellemont.