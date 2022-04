Opnieuw komt Abdij van Averbode in slecht daglicht, na beschuldigingen over illegale slachtingen: “Maar wij doen helemaal niets verkeerd”

Averbode“Wij vragen altijd een vergunning aan bij de gemeente.” Die reactie klinkt vanuit de Abdij van Averbode, nadat een artikel in de kranten van het Mediahuis heel wat stof deed opwaaien. Daarin werd beweerd dat de paters in de boerderij van de abdij illegaal varkens zouden slachten. Een vervelende bewering, zeker nadat de abdij ook al negatief in het nieuws kwam toen bleek dat ze te veel stikstof zou produceren . Abt Marc Fierens schreeuwt alvast zijn onschuld uit: “Wij doen niets illegaals.”

“Op 30 maart heeft de milieu-inspectie een controle uitgevoerd op de boerderij van Averbode”, bevestigt Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Vlaams Departement Omgeving. “Daar zijn toen verschillende tekortkomingen ontdekt. Zo werden er onder meer varkens geslacht zonder vergunning, vonden er illegale lozingen plaats en was er sprake van ‘lekverliezen van koelgassen’. Voor die vaststellingen wordt door onze dienst nu een proces-verbaal met aanmaning opgemaakt. Het parket van Leuven en de abdij zelf hebben op dit moment die pv dus nog niet ontvangen”, aldus Borgmans.

Altijd toelating gevraagd

Wanneer we de abt van de Abdij van Averbode, Marc Fierens, aanspreken over de ‘illegale slachting’, valt hij uit de lucht. “Jaarlijks slachten we zo’n vijftien à zestien varkens voor eigen gebruik. Zoals het hoort vragen we daarvoor telkens een vergunning aan bij de gemeente. Pas als we de toelating hebben gekregen, gaan we over tot de slachting”, vertelt abt Fierens.

Quote Zoals het hoort doet de abdij telkens bij de stadsdien­sten van Scherpen­heu­vel-Zi­chem een aanvraag voor een thuisslach­ting. Dit moeten ze doen voor élk dier en mits ze ook aan enkele voorwaar­den voldoen Burgemeester Manu Claes

Iets wat burgemeester Manu Claes (CD&V) bovendien ook zelf bevestigt. “Zoals het hoort doet de abdij telkens bij de stadsdiensten van Scherpenheuvel-Zichem een aanvraag voor een thuisslachting. Dit moeten ze doen voor élk dier en mits ze ook aan enkele voorwaarden voldoen. Als dat allemaal in orde is, krijgen ze vervolgens een toelating mét bewijs”, aldus burgemeester Claes. “Wij zullen dan ook de nodige meldingen doen bij de overheid, want onze samenwerking met de abdij gebeurde telkens zonder problemen.”

Nieuwe silo

Over de lozing van ‘silosappen in oppervlaktewater richting habitatgebied’ is abt Fierens eveneens geschrokken. “Wij krijgen regelmatig controleurs over de vloer. We willen voldoen aan alle vereisten en doen dan ook af en toe wat investeringen. Bovendien gaan we altijd aan de slag met opmerkingen die we krijgen van de inspectie. Daarom lieten we in 2015 bijvoorbeeld een nieuwe silo bouwen. Daarin worden de sappen eerst opgevangen in een rooster, waarna dat vervolgens in een soort put terechtkomt. Dat systeem moet net voorkomen dat het water in de vrije natuur kan terechtkomen. Desondanks gaat het soms ook eens verkeerd, maar om dat nu meteen een ‘lozing’ te noemen,...”, zegt abt Marc Fierens.

Quote Het gebeurt al eens dat onze nieuwe silo niet altijd optimaal werkt, waardoor het soms eens misliep. Maar om dat nu meteen een ‘lozing’ te noemen... Abt Marc Fierens

Wat betreft de ‘lekverliezen van koelgassen’ is de abt duidelijk. “Er was inderdaad een lek aan een koelkast. Zoals het hoort is dit gemeld en is het ook hersteld.” Begrijpelijk dat de Averbodense gemeenschap het moeilijk heeft. Hoewel het ‘proces-verbaal nog in opmaak is’, deelt men de ‘gebreken’ niet mee aan de betrokkenen, maar wel aan de media.

