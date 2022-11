Openbare straatverlichting dooft een uur vroeger: “Hiermee wordt een bijkomende besparing gerealiseerd van ongeveer 40.500 euro per jaar”

Diest Lekker en betaalbaar feestmenu in buurtres­tau­rant Beverbeek­huis: “Iedereen, gelijk van welke rang of stand, is welkom ”

Gisteren werd in buurtrestaurant ‘Het Beverbeekhuis’ de aftrap gegeven voor Buurtopjebord.be. Hierdoor kan iedereen tijdens de feestperiode genieten van een lekker en betaalbaar feestmenu in je buurtrestaurant, of kan je via het digitaal platform buurtopjebord.be een feestmenu bestellen. In buurtrestaurant Het Beverbeekhuis in Diest stelde North Sea Chef Thijs Vervloet samen met zijn keukenteam van Colette – De Vijvers - het enige 2**-restaurant in de provincie - het menu voor.

14:45