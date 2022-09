Ontdek Zichem in het spoor van de Witte

Leuven Zonovergo­ten topeditie van Leuvense Jaarmarkt ontsnapt aan onweer: “Je moet me excuseren want ik moet herbruikba­re bekers gaan afwassen”

De Maandag van Leive Kermis…Het is een begrip in Leuven en aan de drukte in de binnenstad te zien, zal dat nog heel lang zo blijven. Al vanaf het ochtendgloren liep hartje Leuven vol met mensen die ‘hun Jaarmarkt’ hard hadden gemist tijdens de coronajaren. Geen light-versie meer dit jaar maar een topeditie met alles erop en eraan. “Alle registers gingen weer open”, aldus schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). Blijft de vraag: liep het vlot met de herbruikbare bekers of draaide het in de spreekwoordelijke soep?

