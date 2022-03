Ondanks stijgende besmettingscijfers kan carnavalstoet doorgaan op 20 maart

“Hoogstwaarschijnlijk gaat het over een samenloop van individuele besmettingen, wat natuurlijk te verwachten was door het wegvallen van het merendeel van de maatregelen. We treffen voorlopig geen bijkomende maatregelen. We roepen wel iedereen op om alert te blijven en voorzorgen te nemen. Dit is zeker belangrijk tijdens grote bijeenkomsten, zoals de carnavalstoet van Scherpenheuvel dit weekend”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).