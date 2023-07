Nood aan kinderopvang? Zoektocht eenvoudiger dankzij digitaal loket

Eerste tegel van onthar­dings­pro­ject in Michel Theysstraat ‘gewipt’: “We maken een mini-oase van rust tussen de parkeer­plaat­sen en brengen nog meer kleur in de stad”

In de Michel Theysstraat is vandaag de eerste tegel gewipt van een stukje parking dat Diest groener wil maken. Het is de start van een reeks onthardingsprojecten van de stad. Met de aanpak van verschillende stukjes openbaar domein, zowel in Diest centrum als in de dorpskernen, onthardt de stad dit jaar nog 700 m2. Ze maakt daarvoor 12.000 euro vrij.