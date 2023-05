NMBS organiseert weesfietsacties; fietsen met label worden verwijderd

Opnieuw heel wat kampioenen op de kampioenen­vie­ring in Aarschot

Dinsdagavond was het opnieuw tijd voor de kampioenenviering in Aarschot. Op die dag worden alle sporters die het vorige jaar kampioen geworden zijn in de bloemetjes gezet. De viering werd georganiseerd door Aarschot sport - sportdienst en sportraad - en de stad.