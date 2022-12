Nieuwjaarsdrink op zondag 15 januari

geel/laakdal/Meerhout Politie­agen­ten delen hun bezorgdhe­den op kaartjes tijdens grootscha­li­ge actie tegen woningin­bra­ken

Agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout hielden donderdagavond op twee locaties een grote actie die gericht was op het voorkomen van woninginbraken. Het was ditmaal geen gewone actie, want de agenten deelden tijdens de actie ook kaartjes uit waarop zij hun bezorgdheden uitten over hun veiligheid en beloften van de federale regering.

