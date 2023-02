Nieuwe buslijn verbindt deelgemeentes in Scherpenheuvel-Zichem.

“Voor Scherpenheuvel-Zichem betekent dit dat vanaf 1 juli 2023 de deelgemeentes beter ontsloten worden via het openbaar vervoer. De nieuwe buslijnen sluiten beter aan bij de realiteit van de verplaatsingen en de effectieve bezetting”, zegt schepen van mobiliteit en omgeving Nico Bergmans (Open VLD). Eindelijk, zo blijkt. “We zijn een stad van 23.000 inwoners en we waren erg karig bedeeld met openbaar vervoer. Met uitzondering van het schoolvervoer was er geen verbinding tussen onze dorpskernen. Met deze buslijn, die zowel de twee treinstations, vier dorpskernen en ook vier hoppinpunten verbindt, kunnen we een erg realistisch en comfortabel alternatief aanbieden. Aangevuld met deelfietsen en deelauto’s aan de hoppinpunten zullen we in Scherpenheuvel-Zichem in 2023 dus een reuzestap zetten op mobiliteitsgebied.”