Nest Aziatische hoornaar gevonden in Scherpenheuvel-Zichem

Scherpenheuvel-ZichemDe Aziatische hoornaar werd onlangs gespot in Scherpenheuvel-Zichem, maar het nest was voorlopig nog onvindbaar. Tot maandag. “Een collega is onderweg om het te verdelgen”, aldus Nicky Torbeyns van Vespa-Watchers.

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die uit Azië komt en hier niet thuishoort. Het beest is een hevige jager, en daar ligt het probleem, want hij jaagt vooral op bijenkasten. “Ze plukten de bijen uit de lucht op mijn bijenstand in Keiberg. Vorige week was de Aziatische hoornaar gespot op drie plaatsen in Scherpenheuvel. Het foerageergebied van zo een hoornaar is ongeveer 2 kilometer in vogelvlucht”, vertelt Nicky Torbeyns, regionaal aanspreekpunt regio Scherpenheuvel-Diest van Vespa-Watchers, een groep vrijwilligers die zoekacties organiseert. Hij plaatste drie lokpotten in de regio Messelbroek.

Ramp

“De hoornaars vallen je niet aan en vallen je niet lastig. Ze hebben alleen maar interesse in de lokstof die in de pot zit. Ik vang en markeer deze hoornaars om de vliegrichting en tijdsduur te bepalen. Want één nest brengt 50 tot 500 koninginnen verder waarvan 15% het jaar erop weer een nest kan maken. De Aziatische hoornaars zijn echt een ramp voor onze inheemse insecten en fruitgaarden.”

De lokpotten waren in ieder geval een succes, want het nest is gevonden. “Een collega is onderweg om het te verdelgen”, aldus Torbeyns.

De hoornaar heeft een specifiek zwart lijf, is iets kleiner en is even gevaarlijk dan de Europese hoornaar. Wie denkt een nest gevonden te hebben neemt best een foto en plaatst die op vespawatch.be.

Volledig scherm Een nest van de Aziatische Hoornaar na de verdelging. © PGA

Volledig scherm Een nest Aziatische Hoornaar voor de verdelging. © PGA