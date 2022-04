Na stikstofdossier nu ook inbreuken ivm slachtingen vastgesteld bij Abdij Averbode : “Hopelijk haalt de redelijkheid het en mag het gezond verstand zegevieren”

AverbodeEerder deze maand kwam de Abdij van Averbode onder vuur te staan omdat ze teveel stikstof zou produceren. Vandaag verscheen er in De Standaard en Het Nieuwsblad dat de paters ook nog illegaal varkens zouden slachten. De Abt ontkent dit ten stelligste. Wel kreeg de boerderij een milieu-inspectie van het Departement Omgeving. Tijdens die controle werden enkele inbreuken vastgesteld. Voor deze vaststellingen is een proces-verbaal met aanmaning in opmaak. Het proces-verbaal is dus nog niet opgemaakt en dus op dit moment ook nog niet bij het parket van Leuven noch bij de abdij zelf. Begrijpelijk dat de Abt deze situatie op zijn minst ‘zeer vervelend noemt’. Sterker nog : “We slachten helemaal niet illegaal. Telkens doen we bij de gemeente een aanvraag”. Iets wat de burgemeester ons ook bevestigde.

Even ons licht opsteken bij de dienst Omgeving van het Vlaams Departement. “Op 30 maart heeft de milieu-inspectie van het Departement Omgeving een controle uitgevoerd op de boerderij van Averbode” bevestigt Brigitte Borgmans, woordvoerder Vlaams Departement Omgeving. “Tijdens die controle stelden de toezichthouders volgende tekortkomingen vast : het slachten van varkens zonder een vergunning, het lozen van silosappen in oppervlaktewater richting habitat gebied en lekverliezen van koelgassen (dit is geen onderdeel van de landbouwinrichting maar wel onderdeel van de Abdij - er is 1 vergunning voor het geheel). Voor deze vaststellingen is een proces-verbaal met aanmaning in opmaak. Het proces-verbaal is dus nog niet opgemaakt en dus op dit moment ook nog niet bij het parket van Leuven noch bij de abdij zelf.

Slachting steeds per dier aangevraagd

Wanneer we Abt Marc Fierens aanspreken over ‘illegale slachting’, valt de man zowat uit de lucht. “We slachten helemaal niet illegaal. jaarlijks slachten we ongeveer een 15 à 16 varkens. Voor eigen gebruik. Zoals het hoort voor een thuisslachting vragen we hiervoor steeds een vergunning aan, pèr dier, aan de gemeente. Pas als we deze toelating hebben, gebeurt de slachting voor eigen gebruik. Vroeger lieten we al eens een varken slachten in het slachthuis. Helaas zijn de tijden wat anders en zijn slachthuizen grote bedrijven geworden die werken met grote klanten. Als particulier is het niet meer mogelijk om in een slachthuis terecht te kunnen voor één varkentje”, zucht de man.

Iets wat burgemeester Manu Claes ons bevestigt. “De Abdij van Averbode doet jaarlijks een aantal aanvragen. Gemiddeld tussen de 15 à 20. Zij slachten af en toe een varken voor eigen consumptie. Zoals het hoort doen ze dus telkens bij onze stad Scherpenheuvel-Zichem een aanvraag voor thuisslachting. Dit dient te gebeuren per dier en men moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Vervolgens krijgt men een toelating en bewijs. Wij als gemeente doen de nodige meldingen bij de overheid. Steeds gebeurde dit zonder enig probleem of incident.”

Lozing

Over het lozen van ‘silosappen in oppervlaktewater richting habitat gebied’ is de Abt ook wat geschrokken van de uitdrukking. “We krijgen regelmatig controle. We willen voldoen aan de normen en investeren daarom heel wat. Ook bemerkingen nemen we steeds ter harte en nemen we mee in de werking. In 2015 lieten we een nieuwe silo installeren. De sappen worden eerst opgevangen in een rooster en vervolgens gaat dit in een soort put om juist niet in de natuur kunnen terecht te komen. Helaas functioneert dit niet helemaal optimaal. Maar om dit zomaar een ‘lozing’ te noemen...

Lek

Ook de ‘lekverliezen van koelgassen’ is de Abt duidelijk. “Er was inderdaad een lek aan een koelkast. Zoals het hoort is dit gemeld en is het ook hersteld.” Tja, een lek.... wat kan een woord zoal niet betekenen. Begrijpelijk dat de Averbodense gemeenschap het moeilijk heeft. Hoewel het ‘proces-verbaal nog in opmaak is’, deelt men de ‘gebreken’ nog niet mee aan de betrokkenen, maar wel aan de media.