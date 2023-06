N-VA Scherpenheuvel-Zichem zet trouwen in openlucht opnieuw op de agenda

De N-VA-fractie van Scherpenheuvel-Zichem zal op de gemeenteraad van donderdag 29 juni vragen aan het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem om trouwen in openlucht in Scherpenheuvel-Zichem alsnog toe te laten. “Met de zomer in volle gang en het trouwseizoen in volle bloei, is dit voorstel bedoeld om koppels de mogelijkheid te geven om hun huwelijksceremonie op een idyllische locatie in de openlucht te laten plaatsvinden”, aldus fractieleidster en Vlaams Parlementslid Allessia Claes.