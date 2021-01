Motorrijder (23) laat het leven bij zwaar ongeval in Scherpenheuvel-Zichem

Kempen Van verdwaalde man in bos tot de onvermijde­lij­ke lockdown­feest­jes: Kempense politiezo­nes hebben handen vol tijdens oudjaar

2 januari De Kempense politiezones hebben toch wel hun werk gehad tijdens de nacht van oud op nieuw. In de politiezone Turnhout werden drie lockdownfeestjes met in totaal dertig aanwezigen stilgelegd. In Merksplas werden 17 personen op de bon geslingerd voor het negeren van de avondklok. In Oud-Turnhout wist speurhond Joppe dan weer een verdwaalde man terug te vinden.