Merodefestival brengt documentaire van 3 oude volkscafés van de Merode: “Het is plaatselijk erfgoed dat ons met de tijd helemaal dreigt te ontglippen”

“Café de Stips in Testelt, café de Nachtegaal in Ramsel en café Moderne in Deurne zijn typische volkscafés in de Merode. Waar de uitbaters met veel liefde voor hun klanten in een prachtig decor schuimende pinten tapten, fratsen uithaalden en naar mening verhaal luisterden. Jaar na jaar zijn er minder van deze cafés te vinden. Café de Stips sloot op 12 maart 2020 de deuren, café de Nachtegaal begin september 2022 en enkel café Moderne is vandaag nog open. Maurice en Vin van De Stips hielden maar liefst 62 jaar café. Op hun 87ste hielden ze er door de verplichte sluiting in de corona crisis mee op. Yvonne (“Von”) hield tot haar 92ste café de Nachtegaal open, tot ze overleed in september 2022. Simone tenslotte is 71 jaar, en staat nog steeds in haar café Moderne", vertellen makers Lennaert Maes, Jochen Smets en Bert Huysentruyt.