Man die vader slag uitdeelt met ijzeren staaf krijgt twee jaar cel

Leuven/Lubbeek ‘Moeilijke student’ Pie­ter-Jan (32) verovert wereld met limonade en sterke drank: “Op mijn vijftiende plantte ik een wijngaard in de tuin, niet bepaald een succes”

Het was een zware klap toen de wijngaard in de tuin van zijn ouders op niets uitdraaide in 2005. Een droom aan diggelen voor de toen 15-jarige Pieter-Jan Frooninckx? Integendeel. Na jaren hard werken brengt de oprichter van Belgian Spirits Company in veertien landen spirits en limonade aan de man. Met MANDARHINO is het team nu klaar voor de volgende stap. “In Amerika is ons bedrijf al goed bezig en er is nog veel groeimarge”, glundert Pieter-Jan, 32 jaar ondertussen. Maar wat dat allemaal te maken heeft met neushoorns ontdek je hier.

19 maart