Mai (65) stapt in haar eentje te voet naar Santiago de Compostella ter ere van overleden zoon Tom: “Klein en struis, maar koppig.”

Tielt-Winge Kop-staart aanrijding doet wagen in berm belanden; bestuurder neemt de vlucht

Op de Roeselberg gebeurde donderdagavond rond 20.30 een spectaculair ongeval. Een bestuurder kwam uit de Roeselberg en draaide de N223 op richting Aarschot. Een wagen die uit de richting van het Gouden Kruispunt kwam knalde echter even later, toen hij net over de top van de heuvel was, op de wagen in.

28 april