Lichte regen en bewolking in Scherpenheuvel-Zichem vanochtend

Basketbal tweede landelijke Jonathan Delaere jaartje langer bij Clem Scherpen­heu­vel: “Ik beleef nog te veel plezier om nu al te stoppen”

Clem Scherpenheuvel blijft het uitstekend doen in tweede landelijke. De ploeg staat aan de leiding in de play-ups en heeft haar lot in eigen handen om over enkele weken te promoveren naar eerste landelijke. Dit weekend staat men voor een verplaatsing naar Bavi Vilvoorde. De tegenstander staat op de laatste plaats in de reeks.