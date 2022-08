LEVENSVERHAAL. Sophia Willems ‘Vin van de Stips’ overleden op 11 augustus

Testelt11 augustus is Sophia Willems (89) - of beter: Vin van de Stips - overleden. 64 jaar was ze de trotse uitbaatster van Café De Stips in Testelt. Wij spraken met haar man, Maurice Theys (90). Voor hem kwam het afscheid onverwacht.

“Een ster, die van het heelal was verdwenen. Na 21 maanden - mijn legerdienst -, terug aan het firnament was verschenen. Fina, oh mij Donna Sylvina, je beschermde me tegen kwalen die me zouden doen verdwalen. Oh mijn Donna Sylvina. In gedachten reisde ik door vele landen. Ik kom in Moskou en Japan, ik ontmoette heel veel vrouwen, maar geen enkel als jij dat kan. Je bent voor mij geboren, toen was dat nog in een hoopje kolen. Ik heb mijn hart aan jou verloren, zo is mijn temperament”, met die woorden heeft Maurice Theys destijds het hart van Sophia Willems veroverd.

64 jaar lang hebben Vin en Maurice leven gebracht in de Voort in café De Stips, éen van de oudste cafés van ons land sinds 1877. Vin en Maurice waren de vierde generatie. “Tijdens de eerste wereldoorlog van 1914 gebeurde er een dramatische en triestige gebeurtenis in de omgeving van het café. De Duitsers schoten er verschillende mensen dood. Dat is nog altijd een ‘een zere gevoelige plek’ in de geschiedenis van de Stips.”

Quote Begin dit jaar kreeg ze corona. Ze heeft er niet van geweten, tot op het einde Maurice Theys

Geen volledige sluiting

In 2020 kwam corona. Door de maatregelen moest het café sluiten. Hierna zijn ze dicht gebleven. “Ze durfde het café niet meer te heropenen uit schrik voor haar gezondheid. Uiteindelijk zat ze hier nog steeds dagelijks met volk dat een pintje kwam drinken. - Hier heeft ze nooit één frank voor gevraagd. - Begin dit jaar kreeg ze corona. Ze heeft er niet van geweten, tot op het einde”, gaat Maurice verder.

“Ze had problemen met haar longen en haar ademhaling, iets later met haar water. Ook haar hart was aan het verzwakken en op het einde waren ook haar nieren het aan het begeven”, legt zoon Rudi uit.

Volledig scherm DECEMBER 2012 | Maurice en 'Vin' , de uitbaters van café 't Snuitje-Stips. © Baert Marc

Ze hield van het volk

Vin was een fantastische vrouw, moeder en vriendin. “Het was een harde werker, nooit zijn we op vakantie geweest.” Ze kon luisteren, vierde graag feest, ze hield van mensen en van dieren, en hield van alles wat mooi was - dat kunnen haar kleerkasten getuigen. Ze was een vrouw van het volk en was graag tussen de mensen.

Quote Elke maandag van de kermis stond hier voor zo’n 30 a 40 man eten klaar. Als je niet kwam, dan was je haar vriend niet meer. Maurice Theys

“Ze heeft alles weggegeven, ongelofelijk. Hele vaten bier en bloemen heeft ze weggegeven. In het café werd ieder jaar de grootste en langste prei verkozen. Hierbij werd elke deelnemer in de bloemetjes gezet. Ook met verjaardagen stuurde ze bloemen naar de klanten. Toen we 60 jaar getrouwd waren heeft iedereen hier twee dagen gratis eten en drinken gekregen. Er is wel zo’n 500 man op afgekomen. Elke maandag van de kermis stond hier ook voor 30 a 40 man eten klaar. En als je niet kwam, dan was je haar vriend niet meer. Haar pintjes bleven ook steevast aan één euro. Toen we gesloten waren belde ze iedereen op om langs te komen en ging ze er gezellig bijzitten. Wij konden er niets van zeggen want haar wil was wet”, glimlacht Maurice. “Het was een speciale. Ze was geweldig streng voor Rudi en voor mij. We moesten doen wat ze zei, ze was correct. maar ik had dat graag, dat was een teken dat er nog iets in zat.”

Volledig scherm Maurice en Vin in 2018 toen ze 60 jaar getrouwd waren. © Scherpenheuvel-Zichem

Katholiek

Vin was ook heel katholiek ingesteld. “Meer dan 60 keer ging ze naar Brustem, de kapel van de drie vermoorde zusters. Dit jaar zelfs nog. En hoe vaak ging ze niet te voet naar Scherpenheuvel en de kapel van Sint-Jozef hier in Testelt. Als Rudi geen bloemen naar de kapel bracht voor 19 maart, dan kon je er geen weg mee. Dit jaar had hij voor de eerste keer plastic bloemen gekocht, daar was ze niet content mee. Tot ze mee was gaan kijken, dan was ze content. In de maand mei ging ze altijd naar Scherpenheuvel. Nu keek ze zo hard uit naar de kroningsfeesten die eraan komen. Daar was ze op geslepen. Maar ook broeder Isidoor was één van haar geliefkoosde heiligen.”

Onverwacht

Het afscheid kwam geheel onverwacht. “De dokter zei dat ze vrijdag naar huis mocht. We hadden zelfs foto’s afgedrukt en bij haar aan de muur gehangen..”, vertelt hij met tranen in zijn ogen.

“64 jaar samen, je ziet dat het nog kan. Daar was Vin een voorbeeld van”, aldus haar man, Maurice, in een laatste gedichtje aan haar.

