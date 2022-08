LEVENSVERHAAL. Nooit op vakantie geweest want ze was te graag tussen de mensen in haar café: Sophia - Vin van de Stips - Willems (89) kon luisteren als geen ander

Leuven Doodsoor­zaak van papa oehoe is gekend na lijkschou­wing: “Geliefde uil stierf aan duivenher­pes”

Een lijkschouwing van de plots overleden papa oehoe in Leuven heeft de doodsoorzaak aan het licht gebracht. De uil had duivenherpes opgelopen na het eten van een besmette duif en dat is hem fataal geworden. Dat is het resultaat van het onderzoek van Wildlife Health Ghent. “Het ging niet om een jachtincident of om een kogel. Ook vergiftiging konden we na toxicologisch onderzoek uitsluiten”, aldus dierenartse Naomie Terriere.

19 augustus