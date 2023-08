Leerkracht krijgt opschorting van straf nadat ze hielp bij drugsdeal vriend

HUIZEN­JACHT. Landen, een stukje zuiders Frankrijk in Brabant: “Met een budget tussen 100.000 en 300.000 euro koop je hier een te renoveren woning”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Landen. “Het stukje tussen Linter en Landen doet je denken aan het zuiden van Frankrijk. Je hebt er prachtige vergezichten, afgewisseld door akkerbouw, fruitteelt en mooie verkavelingswegen.”