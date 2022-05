KWB Zichem presenteert de Doos van Pandora

Diest Koninklij­ke ballet­school presen­teert opnieuw haar balletreci­tal

Na een lange periode zonder jaarlijkse show presenteert de Koninklijke Diestse Balletschool Josée Nicola dit jaar eindelijk opnieuw haar balletrecital op vrijdag 3 juni, zaterdag 4 juni en zondag 5 juni in Den Amer in Diest. Dit doen zij in meerdere voorstellingen en in verschillende thema’s.

