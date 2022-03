KWB Zichem organiseert ‘De paashaas is verdwenen 2.0' met paaseitjes en verschillende prijzen.

Herselt Discotheek Millennium lanceert Bed & Drink: overnach­ten boven de discotheek na het feesten

Discotheekgangers kunnen bij Millennium in Herselt voortaan niet enkel feesten, maar ook overnachten boven de danstempel. Discussies over wie BOB is worden zo meteen verleden tijd. De kamers zijn ingericht in het thema van drankmerken Flügel, Eristoff Pink en Boswandeling en in de gemeenschappelijke zijn allerlei spelletjes voorradig zodat gasten zich ook voor en na de feestnacht kunnen amuseren.

9 maart