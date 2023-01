Jens Vos (FC Averbode-Okselaar) blijft voorzichtig optimistisch na twee gewonnen inhaalmatchen en vier punten voorsprong: “We hebben nog altijd niks in handen”

“We wonnen de topper tegen Rotselaar met 1-0", blikt Jens Vos nog even terug. “Maar we gingen toch nog met een puntje achterstand de winterstop in. Virtueel zouden we toen vier punten los aan de leiding kunnen staan, maar het gaf toch wel een vreemd gevoel. Die twee inhaalmatchen moesten nog altijd gewonnen worden.”

Die klip werd met een perfecte zes op zes nu dus met glans omzeild. “Tegen Kessel-Lo hadden wij denk ik wel zeventig procent balbezit. De kansen werden goed benut, dus het was al bij al een vlotte zege. In Houtem was het moeilijker. Het veld lag er niet al te best bij en de weersomstandigheden waren niet ideaal. Dat telde voor beide ploegen, dus naast een fysieke strijd was het voor ons vooral ook een mentale kwestie. Matchen als deze hadden vorig seizoen waarschijnlijk verloren, terwijl we nu veel volwassener geworden zijn. Het was bovendien de vierde keer op rij dat we de nul op het bord wisten te houden. Dat is een flinke opsteker voor de verdediging.”

Mooie strijd met Rotselaar

Dit belooft alvast veel goeds voor de terugronde? “Die vier punten voorsprong is mooi”, aldus Vos. “We hebben er hard voor gewerkt. Die eerste periodetitel zorgt ook wel voor wat rust, maar we hebben nog altijd niks in handen. Er zijn nog veertien finales te spelen, waarin één misstap dat kloofje meteen weer teniet kan doen. Of die twee vroege inhaalmatchen een nadeel zijn, laat ik in het midden. Enerzijds hebben we inderdaad heel weinig rust gehad. Anderzijds zitten wij nu alweer volop in het ritme, terwijl de andere ploegen zich terug op gang moeten trekken. Dat kan dan weer in ons voordeel spelen.”

“Dit is nu terug mijn tweede seizoen aan de Vorststraat”, besluit Vos (28). “Ik heb destijds samen met Benji Commers en Wouter Janssens de stap van KFC Diest naar FC Averbode-Okselaar gezet. Duidelijk niet om uit te bollen, maar wel om mee te werken aan een mooi project dat men hier aan het opbouwen is. Deze club wil graag nog eens proeven van eerste provinciale. We zijn allemaal heel gedreven en iedereen hangt ook héél goed aan elkaar. Dat is zeker geen onbelangrijke factor. Maar dat geldt evenzeer voor Rotselaar, dat ook al jarenlang meedraait. Ik denk dat het intussen duidelijk is dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Het gaat nog een mooie strijd worden, die hopelijk niet pas op de laatste speeldag van het seizoen beslecht zal worden.” (lacht)