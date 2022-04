Jaron (14) voegde al 3500 personen toe aan zijn stamboom en organiseert nu eerste familiebijeenkomst

Opvallende weetjes

Het stamboomonderzoek van Jaron bracht hem ondertussen al tot in 1582. Toen werd ene Hendricus Adrianus Beckx geboren. Dan zitten we al zo’n 10 generaties voor Victor en Rosa. De naam Beckx doet in Zichem trouwens wel een belletje rinkelen. Zo is Jaron ook familie van pater Beckx, geboren in 1795 en gestorven in het Vaticaan in 1887. Pater Beckx werd heilig verklaard en heeft vandaag zijn eigen straat in Zichem.