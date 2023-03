Is er opnieuw hoop voor de Abdij van Averbode met nieuw stikstofakkoord? “Afwachten of we opnieuw op de rode lijst staan”

Bruyninckx Chiconet­tes zet in op duurzaam waterbe­heer: “Op dit moment draaien we 50% op regenwater, maar we gaan naar 95%”

Woensdag 22 maart is het Wereldwaterdag: de jaarlijkse dag waarop de Verenigde Naties water in de kijker willen zetten. Dit leek ons de uitgelezen kans om een kijkje te nemen bij Witloofteler Bart Bruyninckx van Bruyninckx Chiconettes uit Messelbroek. Voor hem is duurzaam waterbeheer zeer belangrijk. “Momenteel vang ik 100.000 liter regenwater op via een eigen bassin. Binnen twee maanden zou een waterbekken klaar zijn, goed voor 1.000.000 liter regenwater.”