INTERVIEW. Hoe zou het nog zijn met James en Mike, de gabbers van Scherpenheuvel uit ‘Man Bijt Hond’?: “Ik ben nog steeds een gabber, maar Mike en ik zijn helaas geen vrienden meer”

“Wij gabbers hebben ook een speciaal woordgebruik en dat is bijvoorbeeld gabberinneke of raveteef. Da’s een vrouwelijke gabber. En dan heb je ook nog een zwabber.” Dankzij James en Mike was heel Vlaanderen in een mum van tijd volledig mee met de woordenschat én de danspassen - kunnen we zo noemen? - van een gabber. Hun optreden in ‘Man Bijt Hond’ is ondertussen 15 jaar oud, maar het programma blijft hen achtervolgen. Zouden de heren nog steeds gabber zijn én hebben ze ondertussen een raveteef gevonden?