Inbrekers slaan toe in drie woningen

Familiekun­de Vlaanderen schrijft boek over brouwge­schie­de­nis van Diest: “Onze bierge­schie­de­nis reikt verder dan die van Leuven”

Familiekunde Vlaanderen is bezig aan een boek over de 800-jarige biergeschiedenis van Diest. Ze kregen een grote schenking van bierglazen, flessen en bierviltjes van verschillende brouwerijen door de jaren heen. Deze kon je onlangs komen bewonderen op een kleine tentoonstelling. Wanneer het boek af is volgt er een grote tentoonstelling. “Er was zelfs één jaar dat er in Diest 40 brouwerijen waren.”