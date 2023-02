Inbrekers gaan aan de haal met geld en juwelen

Tessenderlo/Ham En toen bleken ‘fusieweb­si­tes’ Hammerlo en Ham-Tessender­lo al opgekocht: “We zullen de naamsugges­ties nu maar verborgen houden”

Hammerlo, Halooi, Tessenderlo-Ham of nog iets volledig anders: hoe de nieuwe fusiegemeente van Ham en Tessenderlo zal heten, is nog niet geweten. En toch: sommige domeinnamen van websites blijken nu al door iemand opgekocht, in de hoop dat dit geld zal opleveren. “We zijn intussen zelf onze voorzorgen aan het nemen”, zegt Marc Heselmans, burgemeester van Ham.

15:32