Hulpdiensten moeten uitrukken voor waterlek

Scherpenheuvel-Zichem Eeuwenoude eik verliest tak door hevige wind

De oude eik in Kaggevinne is een tak verloren door de stevige wind van de afgelopen dagen. “Onze eeuwenoude vriend heeft door de stevige wind helaas een tak verloren. Gelukkig staat hij nog stevig overeind. We bieden hem verder de nodige verzorging zodat hij de komende zomer in alle glorie kan schitteren”, aldus burgemeester Manu Claes (CD&V). “We zijn in de weer voor ons erfgoed.”

18 januari