HUIZENJACHT. Scherpenheuvel-Zichem, dat veel meer te bieden heeft dan enkel het bedevaartsoord: “Rond de 200.000 euro vind je hier nog een te renoveren rijwoning”

RESTOTIP. Resto Wald tilt het geheel naar een hoger niveau met nieuwe producten, een sommelier en aangepast interieur

Een straffe 13,5/20 in de Gault & Millau restaurantgids, maar huiskamerrestaurant Resto Wald in Rotselaar is nog niet tevreden. Met kwaliteitsvollere producten, een sommelier in dienst en een aangepast interieur mikt het restaurant nog hoger. “We zijn een gezellig huiskamerrestaurant waar de ervaring centraal staat. Dat wordt nu nog meer in de verf gezet dankzij verschillende vernieuwingen en aanpassingen”, vertelt Lisa Claes.