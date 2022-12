HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... James en Mike, de gabbers van Scherpenheuvel uit Man Bijt Hond?: “Jaren later Niels Albert leren ‘hakken’ op de boot van Gert Late Night”

Hageland Problemen drinkwater­toe­voer onder controle, water afhalen kan nog steeds in Scherpen­heu­vel

De problemen met de drinkwatertoevoer in het Hageland zijn beter onder controle. De watervoorraden in de watertorens en reservoirs zijn verder aangevuld maar dit is nog onvoldoende om de situatie volledig te stabiliseren.Water afhalen kan aan de stadsmagazijnen in Scherpenheuvel van 10 tot 12 uur.

