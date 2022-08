Historalia brengt met Damiaan en Marie-Antoinette twee openluchtspektakels in 2023

westerloHet Westelse productiehuis Historalia brengt in 2023 niet één, maar twee openluchtspektakels. Zowel Damiaan als Marie-Antoinette zullen evenwel niet aan het kasteel de Merode in Westerlo vertoond worden, wel in respectievelijk Scherpenheuvel en Torhout.

Historalia brengt telkens openluchtspektakels die gebaseerd zijn op een waar gebeurd historisch verhaal. Marie-Antoinette was in 2014 het eerste musicalspektakel van Historalia dat werd opgevoerd aan het kasteel de Merode. In het najaar van 2023 biedt het productiehuis een nieuwe versie van het succesvolle spektakel aan het kasteel van Wijnendale in het West-Vlaamse Torhout aan. De eerste voorstelling van de musical over de Franse koningin staat gepland op 5 september 2023, nadien wordt er tot 7 oktober 2023 gespeeld.

Volledig scherm De basiliek van Scherpenheuvel. © Photonews

Basiliek

Het verhaal van pater Damiaan wordt ook in een musical gegoten. De voorstellingen gaan door in de zomer van 2023 achter de iconische basiliek van Scherpenheuvel. Voor zijn vertrek als missionaris naar Molokai in Hawaii kwam pater Damiaan immers nog bidden in Scherpenheuvel. In de basiliek prijkt ook een beeld van hem. Er wordt gespeeld van 3 augustus tot en met 2 september 2023.

Luc Stevens regisseert beide voorstellingen, net zoals ook Sam Gevers de muziek componeert voor de twee musicals. Eind december is het echter eerst nog tijd voor Kerstmagie, de magische theaterwandeling die inmiddels al in tien kastelen wordt opgevoerd. Voor de drie evenementen zijn tickets al beschikbaar via www.historalia.be.

