Herfstboostercampagne start op in september

Leuven Sportaccom­mo­da­ties in Leuven klaar voor nieuw seizoen? “De voorbije jaren worden we alsmaar vaker geconfron­teerd met aanhouden­de droogte”

We hebben uitzonderlijke zomermaanden achter de rug maar binnenkort is het tijd om er weer in te vliegen. Op de schoolbanken uiteraard maar ook op en in de vele sportvelden en -zalen die Leuven rijk is. Blijft de vraag: zijn de sportaccomodaties klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen? Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) heeft er alle vertrouwen in: “Kleine en grotere onderhoudswerken werden de voorbije zomer uitgevoerd”, klinkt het.

25 augustus