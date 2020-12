Hallucinant: bromfietser onder invloed van speed brengt bejaarde ten val tijdens vlucht, ramt politiewagen, blijkt levenslang rijverbod te hebben én heeft bijl op zak

Aarschot/Diest Waar shopt Sinter­klaas dit jaar? Lokale speelgoed­win­kels stellen hun webshops voor

21 november Nu Sinterklaas in het land is maar de speelgoedwinkels dicht blijven, zoekt ook de heilige man online alternatieven om al het speelgoed te verzamelen en de brave kindjes blij te maken. In het Hageland kan hij nog terecht bij enkele lokale speelgoedwinkels die het verschil proberen te maken met de grote ketens door hun service en hun aanbod. Of het nu gaat om gezelschapsspelletjes of origineel speelgoed dat helpt bij het ontwikkelen van de motoriek, je vindt het allemaal in hun webshops. Wanneer de Sint nog niet besloten heeft wat hij straks bij uw kroost levert, zetten we graag enkele mogelijkheden op een rij.