Grote paaseierenzoektocht in de bibliotheek van Scherpenheuvel

Herselt Inbrekers slaan hun slag in leegstaan­de woning

Aan de Aarschotsesteenweg in Herselt hebben dieven ingebroken in een woning. De daders drongen een leegstaande woning binnen en gingen er aan de haal met koper en een elektriciteitsmeter. De inbraak werd ergens tussen maandagavond en donderdagnamiddag gepleegd. De politie is een onderzoek gestart.

8 april