Groots spektakel over de Grootste Belg strijkt neer aan basiliek van Scherpenheuvel: “Voor mij is Damiaan gewoon een rockster”

Stad Diest en politiezone Demerdal-DSZ leren kinderen voortaan spelenderwijs over de gevaren van het internet met het online spel HackShield. Vorige zomer al startte het stadsbestuur met de voorbereidingen om het project te lanceren in Diest. “Na de hacking in december werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om in te zetten op cyberveiligheid. Jongeren al vroeg digitaal weerbaar maken, is daarbij een belangrijke stap.”

7 februari