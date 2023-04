“Gij wilt dat ik hem afmaak?”: beul riskeert 10 jaar cel voor urenlang folteren vijftiger met knuppel en luchtdrukpistool na ruzie over verloren rugzak

Turnfeest van Koninklij­ke Diestse Turnkring op 29 en 30 april

Het einde van het turnseizoen is bijna in zicht, de eerste week van juni geven ze hun laatste trainingen. “Onze trainers beginnen dan aan hun examens. School heeft uiteraard altijd prioriteit. Maar vóór we zover zijn, komt eerst het hoogtepunt van het seizoen. Ons jaarlijks turnfeest.”