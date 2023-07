Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Scherpenheuvel-Zichem vandaag

“Weten dat er voor mijn kindjes gezorgd zal worden... die gemoeds­rust is onbetaal­baar”: crowdfun­ding voor terminaal zieke Catharina al goed voor 20.000 euro

“Zelf haal ik misschien mijn 41ste verjaardag in augustus niet, maar mijn kinderen mogen wel een toekomst hebben. Aan iedereen... Ongelooflijk bedankt!” In haar almaar zwaarder wordende strijd tegen huidkanker heeft Catharina Cuomo (40) uit Diest een opkikker van jewelste gekregen. Bang als ze was dat haar zoon Yorbe (15) en Daliah (10) zonder haar een moeilijkere start in het leven zouden kennen, staat de teller van een crowdfunding voor hen inmiddels op 20.000 euro.