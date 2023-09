Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Scherpenheuvel-Zichem vandaag

Francesca Vanthielen (50), voorvecht­ster van de klimaat­strijd, daagt overheid voor rechter: “Wat politici nu doen, is een brandend huis blussen met een emmer water”

Bosbranden, overstromingen, in zee stortende gletsjers… Het is alsmaar vaker dagelijkse kost in het nieuws. Volgens Francesca Vanthielen (vzw Klimaatzaak) mag die ‘gewenning’ geen reden zijn om de klimaatstrijd te staken, laat staan om de schouders op te halen met een diepe langgerekte zucht. Integendeel, op 14 september daagt de vzw de overheden in ons land opnieuw voor de rechter in Brussel en dat ondanks een eerdere zege bij Vrouwe Justitia. Tijd voor een gesprek met de voorvechtster van Klimaatzaak die de politici stevig de mantel uitveegt over hun lakse beleid.