Gemeente plaatst bewakingscamera tegen vandalisme

Aarschot Aarschot start met Cambio Autodelen

De stad Aarschot stapte vandaag in het autodeelsysteem Cambio. Voortaan vind je op twee vaste standplaatsen in Aarschot een gloednieuwe elektrische deelwagen. Wie lid is van Cambio Autodelen, kan eenvoudig een deelwagen reserveren en betaalt enkel het effectieve gebruik in tijd en kilometers. Het autodeelsysteem Cambio is dus uiterst geschikt voor mensen die niet zo vaak een wagen nodig hebben. Aarschottenaren die meer info willen, kunnen deelnemen aan de digitale infosessie op 31 maart. Wie snel lid wordt van Cambio, profiteert tot eind mei van het startaanbod (gratis instap).

25 maart