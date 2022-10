Gedenkteken Maurice Swinnen onthuld aan Maagdentoren: “Zo blijft mijn vader verder leven.”

De meest opvallende stunt van Maurice, toen gids bij de V.V.V. – Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem, was de beklimming van de Maagdentoren in 1985. Maurice bezette de toren drie dagen lang met drie vrienden, om de slechte staat van de toren aan te kaarten. De Maagdentoren kreeg onder meer een hoofdrol in het boek en film ‘De Witte van Sichem’. Nadat de toren dan toch gedeeltelijk instortte in 2006, richtte Maurice VZW Re de Maagdentoren opgericht, waarmee hij koppig ijverde voor de restauratie van het monument. “Zonder Maurice geen Maagdentoren,” zegt dochter An Swinnen, “al wil ik daarmee het werk van de vele helpende handen niet minimaliseren.”

De restauratie van de toren werd in 2015 voltooid. Maurice, zwaar ziek na een hersenvliesontsteking, kon het in ere herstelde monument nooit met eigen ogen zien, maar volgde alles aandachtig via de media. In 2016 overleed de beschermheer na een slepende ziekte. “Door het gedenkplaatje blijft mijn vader verder leven,” gaat An verder. “Het is ook een manier voor mensen die er op het einde niet bij waren om afscheid van hem te nemen. Vandaag is een erg emotionele dag voor mij.” Via het project ‘Ter Ere Van Maurice Swinnen’ zet dochter An het werk van haar vader verder. Bij de plechtige onthulling waren ook burgemeester Manu Claes en kamerlid Theo Francken aanwezig.