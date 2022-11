Gaat deze 29-jarige fotografe uit Scherpenheuvel de beroemde Anne Geddes achterna?

Scherpenheuvel-ZichemSarah Van Ruyssevelt (29) uit Scherpenheuvel-Zichem heeft al enkele jaren haar eigen fotostudio waar ze feeërieke newborn en cake smash fotoshoots aanbiedt, ook op maat van de klant als die dat wil. Om gezinnen een heuse foto-ervaring te bieden, organiseert Sarah in november kerstfotoshoots in een prachtig decor.

Als klein meisje droomde Sarah van een fototoestel. Een eerste exemplaar resulteerde al snel in een studie fotografie. De opleiding was echter niet wat Sarah ervan verwachtte, dus besloot ze te veranderen naar een opleiding kleuterleidster. Tijdens haar stage in Peru herontdekte Sarah haar passie voor fotografie. “Vijf maanden lang fotografeerde ik er de cultuur. Daarna ging ik in mijn vrije tijd weer aan de slag met de fotografie.” Sarah investeerde in nieuwere en betere camera’s en volgde workshops en opleidingen in het buitenland. “In het najaar van 2019 waagde ik de sprong en besloot ik zelfstandig fotograaf te worden.”

Volledig scherm Sarah Van Ruyssevelt gaat Anne Geddes achterna: “Unieke foto’s zijn zo belangrijk voor families, ook in dit digitale tijdperk”. © Sarah Van Ruyssevelt

Feeërieke foto’s

De creativiteit uit het onderwijs en de liefde voor kinderen, maakt dat Sarah zich specialiseert in newborn, baby en gezinsshoots. “Ik creëer feeërieke foto’s in unieke decors, die indien gewenst helemaal gepersonaliseerd kunnen worden. Een beetje zoals Anne Geddes - Geddes fotografeerde kindjes in kleurrijke bloempotten, stukjes fruit of in een bijenpakje. Bij een cakesmash fotoshoot zorg ik voor de taart en let er op dat die past in het decor. Zo heeft elke klant prachtige foto’s op maat volgens hun eigen stijl en wensen.”

Quote Smartpho­nes gaan stuk of kunnen helemaal crashen. Vaak ben je dan heel wat prachtige foto’s kwijt. Een fotoshoot waarbij je kan kiezen om een mini album te laten maken, is zo een mooi cadeau om te geven, aan jezelf of aan iemand anders Sarah Van Ruyssevelt

Sarah organiseert eind november minishoots in een prachtige kerstsetting. “Iedereen verdient het om kerst in een mooie setting en met zijn of haar dierbaren te vieren. Smartphones gaan stuk of kunnen helemaal crashen. Vaak ben je dan heel wat prachtige foto’s kwijt. Een fotoshoot waarbij je kan kiezen om een minialbum te laten maken, is zo een mooi cadeau om te geven, aan jezelf of aan iemand anders”, vervolgt Sarah. De prachtige foto’s die je achteraf ontvangt, kan je gebruiken als gepersonaliseerde kerstkaart en het zijn natuurlijk mooie herinneringen voor de hele familie. De fotoshoots gaan door op 26 en 27 november.

De toekomst

Sarah kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. “Unieke foto’s zijn zo belangrijk voor families. En ook in dit digitale tijdperk, blijven mooie foto’s die je in een album kan plaatsen een prachtig geschenk. Het biedt een levenslange tastbare herinnering aan de mooie momenten die je als gezin samen beleeft hebt.”

Praktisch

Reserveren kan via de website www.sarahvr.be of via een mail naar photo@sarahvr.be

