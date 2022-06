Fiësta Europa laat zien wat voor moois en lekkers Europa te bieden heeft

Diest Leerlingen Wood-You lopen stage bij verschil­len­de bedrijven in Bergerac

De leerlingen van 5, 6 en 7 Wood-You (Houtbewerking) van De Prins in Diest zijn maandag 30 mei vertrokken op buitenlandse stage in de buurt van Bergerac, namelijk in Razac d’Eymet. De leerlingen keken er al een hele tijd naar uit, want door corona was de stage vorig schooljaar uitgesteld. Drie weken gaan de leerlingen ondergedompeld worden in de levensstijl van het Zuiden. Samen logeren ze in een vakantiehuis, waar de leerkrachten(Jurgen Luyck, Benedickt Buts, Geert Delattin en Nele Vanluyten) hen ter plaatse ondersteunen. De stage kadert binnen het Erasmus+ programma en is volledig gratis voor de leerlingen. De aanvraag gebeurde 2,5 jaar geleden, maar nu is het eindelijk zo ver.

7 juni