Exact jaar na het overlijden van haar vriend Bryan (23) krijgt Rani (23) zelf kanker: “Terwijl ik nog zoveel verdriet heb om hem, het voelt allemaal heel oneerlijk”

Leuven Mijlpaal voor herbestem­ming historisch stadhuis op Grote Markt: “Nieuwe toegang via het Corps de Garde, het huidige politiekan­toor”

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar het historische stadhuis op de Grote Markt heeft een nieuwe toekomst. Het wordt een open huis waar je bijzondere verhalen over Leuven kan ontdekken, een toeristische meerwaarde in de toeristische parel bij uitstek, zeg maar. “De trots van Leuven wordt nog meer dan het al is het symbool van de stad”, vertelt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). Blijft de vraag: gaan de Leuvenaars de achthoekige ‘antichambre’ omarmen of verwensen?

28 september