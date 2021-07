Enorme corona-uitbraak bij Chiro Testelt: 73 van de 106 aanwezigen positief

Op 13 juli vertrokken 85 leden en 21 leidinggevenden van Chiro de keten Testelt op kamp naar Plombières bij Voeren in Wallonië. “De eerste dagen had het kamp te maken met overtollig water, maar dat kon de pret niet bederven. Op vrijdag 16 juli maakte een lid aan de leiding kenbaar dat er smaak- en geurverlies was. De leiding nam meteen contact op met Chirojeugd Vlaanderen en volgde alle procedures. Bovenop de voorziene procedure besliste de leiding om zowel leiding als kookploeg een sneltest te laten uitvoeren. Op die manier kon een eerste inschatting gemaakt worden van het aantal besmettingen. Die sneltesten maakten duidelijk dat ook enkele leidinggevende personen mogelijk positief waren. Daarop werden alle ouders gecontacteerd. De kinderen zijn diezelfde avond nog opgehaald”, laat Chiro De Keten weten. Uit de sneltests bleek dat er in totaal 73 besmettingen waren bij de 106 aanwezigen.

Ook burgemeester Manu Claes (CD&V) schrok van het nieuws. “Bij thuiskomst zijn de aanwezigen onmiddellijk getest. 73 aanwezigen waren positief, 29 anderen worden vandaag opnieuw getest wegens een negatieve test vorige week. Iedereen moet sowieso 10 dagen in quarantaine. Zelfs de ouders van de leden uit de jongste leeftijdsgroep”, legt burgemeester Claes uit.

Milde symptomen

Gelukkig is er niemand in het ziekenhuis beland. “De symptomen zijn heel mild. Al heb ik wel vernomen dat de leiding er meer last van heeft dan de kinderen. Maar — en daar verschoot ik wel van — van de leiding zijn er 4 of 5 die werken in de zorgsector. Dat wil zeggen dat deze hun tweede prik al hebben gekregen. Dat is zeker stof tot nadenken. Je bent dus nooit 100% zeker en je kan het heel snel oplopen”, zegt burgemeester Claes.

“Het besmettingscijfer gaat nu ook weer enorm stijgen. Tot voor kort was er geen enkele besmetting meer in Scherpenheuvel-Zichem, maar nu staat de teller weer op 75. Laat ons duidelijk zijn dat dit hoge cijfer met deze uitbraak te maken heeft en dat er zeker geen algemene uitbraak is in Scherpenheuvel-Zichem”, aldus burgemeester Claes.

Chiro De Keten laat weten dat iedereen ondertussen getest is. “Over de uitslag kan er momenteel geen geldige uitspraak gedaan worden. Iedereen volgt de quarantaineregels die de overheid heeft opgelegd. De leiding heeft alle regels gevolgd en het gaat hier dus over een geval van overmacht. De jonge leidingsploeg heeft moeilijke en moedige beslissingen moeten nemen, maar de gezondheid van de leden is topprioriteit. De jongeren zijn er het hart van in, maar het kamp kan niet meer hervat worden”, aldus de Chiro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.