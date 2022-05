Educatief spel van uitgeverij Averbode moet depressie en psychische problemen bespreekbaar maken op school

Steeds meer jongeren uit het secundair onderwijs kampen met depressieve gevoelens. Om ervoor te zorgen dat leerkrachten hun leerlingen goed kunnen begeleiden, stellen Uitgeverij Averbode en AG gratis een uniek educatief spel ter beschikking. Via een op maat gemaakt lespakket kunnen leerkrachten het thema bespreekbaar maken in klassen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. “Er kleeft nog steeds een stigma aan psychische problemen en dat maakt het voor jongeren moeilijk om de stap naar hulp te zetten. Daarom is het zo belangrijk om dit thema bespreekbaar te maken. Omdat dat niet eenvoudig is, willen we met dit pakket leerkrachten handvaten bieden om het gesprek aan te gaan in de klas,”zegt Joke Benoot, klinisch kind- en jeugdpsychologe en auteur van het educatieve pakket.

Breekijzer. Zo heet het spel ontworpen door Uitgeverij Averbode samen met kind- en jeugdpsychologe Joke Benoot dat de basis vormt van het lespakket. Aan de hand van stellingen in het spel kunnen leerlingen in kleine groepen praten over hun gevoelens. Dat is nodig, want door het verplichte afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis en de verschillende lockdowns kampen steeds meer Vlaamse jongeren met depressieve gevoelens of negatieve gedachten. Omdat de wachtlijsten in de zorg voor psychologische hulp ook steeds langer worden, is spreken over depressieve gevoelens op school alvast een eerste stap om toch sneller al een eerste vorm van ondersteuning te kunnen bieden.

Adolescentie

“De adolescentie is een complexe levensfase waarin jongeren extra kwetsbaar zijn, maar tegelijk is het ook het uitgelezen moment om aan je geestelijke gezondheid te werken. Scholen zijn een cruciale plek om psychisch welbevinden bespreekbaar te maken”, stelt Benoot. Tijdens de schooluren de tijd nemen om het over depressieve gevoelens te hebben is niet evident, maar wel nodig. Om deze gesprekken in goede banen te kunnen leiden is er nood aan lespakketten die speciaal voor leerlingen ontworpen zijn. Leerkrachten weten namelijk niet altijd hoe zij het best over depressie kunnen spreken.

“Het educatief pakket is opgebouwd vanuit een spel ‘Breekijzer’. Het spel biedt leerkrachten en andere jongerenbegeleiders een toegankelijke vorm om jongeren op een veilige manier te laten praten met elkaar, gevoelens te delen en naar zichzelf te laten kijken. Vanuit het spel kan de klas vervolgens dieper ingaan op de materie aan de hand van allerlei oefeningen”, zegt Mieke Verminck, Audience Expert bij Uitgeverij Averbode.

Ook verzekeringsmaatschappij AG werkte mee aan het educatief pakket om te investeren in het mentale welzijn van jongeren. Organisatie Te Gek ?! steunt het educatief pakket in scholen als eerste stap om leerlingen te begeleiden die met depressieve gevoelens kampen.

Eén op tien

“Ongeveer 1 op 10 jongeren rapporteert depressieve klachten. Dit is niet abnormaal gezien de puberteit gekenmerkt wordt als een periode met grote veranderingen, zowel fysiek, psychisch als sociaal. Tijdens deze periode ervaren jongeren vaak negatieve emoties die meestal vanzelf weer voorbij gaan. Maar soms blijven de klachten aanhouden, zijn de klachten opmerkelijk hevig en/of bestaan er meerdere klachten tegelijkertijd”, besluit Marlien De Coen, Stafmedewerker Te Gek!?