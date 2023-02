Drugs aangetroffen na melding intrafamiliaal geweld: man riskeert 24 maanden cel

Tessenderlo HUIZEN­JACHT. Tessender­lo, ‘de neus van Limburg’: “Onder 200.000 euro vind je vlot een tiptop apparte­ment met drie slaapka­mers én garage”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week vertoeven we in Limburg op de grens met de Antwerpse Kempen. Tessenderlo is bekend voor zijn natuur, vlotte bereikbaarheid en... chemiebedrijf. “Maar we kunnen ervan meespreken: de angst voor lawaai- of geuroverlast is onterecht.”

4 februari