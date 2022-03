Dronken bestuurster gaat over de kop

Scherpenheuvel-Zichem Aantal in beslag genomen dieren stijgt met meer dan 76%: “Met uitzonde­ring van het coronajaar 2020 zien we de laatste jaren een constante stijging van het aantal in beslag genomen dieren”

In 2021 werden er 7.261 dieren in beslag genomen in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Allessia Claes (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Dat is een stijging van liefst 76% tegenover de 4.109 in beslag genomen dieren in 2020. “We merken steeds meer aandacht voor dierenleed en een steeds grotere inzet van Vlaanderen inzake controle en handhaving”, aldus het gemeenteraadslid uit Scherpenheuvel-Zichem.

13 maart