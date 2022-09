Dieven krikken geparkeerde hybride wagen op en gaan ervandoor met katalysator: “Wellicht waren ze met drie”

Aarschot Marlies wou een jaar lang niets nieuw kopen, hoe staat het na bijna 9 maanden?: “Het is confronte­rend te beseffen hoe veel tijd ik doorbracht in winkels”

Marlies Van Wemmel ging vanaf 1 januari een nieuwe uitdaging aan: niets nieuw kopen. Geen nieuwe kleding, keukengerei of wasverzachter dus. Zelfs geen wc-papier of boekentas voor haar kinderen. Delen, ruilen of tweedehands kopen mocht wel. We zijn nu negen maanden verder, het begin van het schooljaar is achter de rug, en wij gingen horen hoe het met haar gaat. Heeft ze écht niets nieuw gekocht in 2022?

16 september