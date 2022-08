“Die kroning is voor mij een herkenning van de liefde”, 150 jaar geleden werd Ons-Lieve-Vrouwke gekroond door de paus

Scherpenheuvel-ZichemVolgende week donderdag - 25 augustus - is het 150 jaar geleden dat het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw werd gekroond én is het 100 jaar geleden dat de kerk de titel van basiliek kreeg. Dubbel feest dus. Wij spraken met pastoor Luc Van Hilst in de prachtig met bloemen versierde basiliek.

“Om de 25 jaar gedenken wij de kroningsfeesten. Nu 150 jaar geleden, werd het genadebeeld van de Onze-Lieve-Vrouw gekroond. In die periode was dat één van de eerste in ons land. Een kroning is een onderscheiding die je krijgt van de paus. In Scherpenheuvel-Zichem blijkt het ook een initiatief van de paus zelf te zijn geweest, hij wilde dat dit beeld gekroond werd. Hij heeft de kroon zelf geschonken en dat is heel uitzonderlijk”, vertelt pastoor Luc Van Hilst. Bovendien is het ook 100 jaar geleden dat de kerk de titel van basiliek kreeg. “Ook dat is een pauselijke erkenning en wil zeggen dat dit bedevaartsoord een belangrijke plaats is voor de kerk.”

Quote Als wij kronings­fees­ten vieren dan is dat niet alleen om dankbaar achteruit te kijken, maar ook om het hier, nu en de toekomst. Om te zeggen: Lie­ve-Vrouw­ke, wij zien u graag Luc Van Hilst, pastoor

Voor pastoor Van Hilst hebben de kroningsfeesten ook een andere betekenis. “Voor mij is het vooral dat Scherpenheuvel is ontstaan vanuit de volksdevotie. Vanuit de liefde van de mensen voor Ons-Lieve-Vrouwke. Als wij kroningsfeesten vieren dan is dat niet alleen om dankbaar achteruit te kijken, maar ook om het hier, nu en de toekomst. Om te zeggen: Lieve-Vrouwke, wij zien u graag. Daarom hebben wij een nieuw kroontje laten maken. We hebben dat laten maken met de juwelen - ringen, oorbellen, broches, .. - die mensen de voorbije jaren hebben geschonken voor Maria. Aan de juwelen zitten herinneringen en gevoelens verbonden. Als ik zo’n juweel zie, dan zie ik liefde, een hart.”

De Basiliek in Scherpenheuvel.

De ontwerpster - Lies Wambacq - heeft zich laten inspireren door de juwelen zelf. “Dus als je een ring hebt geschonken, dan ga je hem kunnen herkennen. Voor mij zijn dat de mooiste parels aan de kroon van Maria. De kroning is voor mij een kroning van herkenning van de liefde, voor de vele mensen die ze hier hebben gevonden, en die ze hier hebben willen delen in een gebed, kaarsje, bezoek, bedevaart, lange wandeltocht. Geen kroon van rijkdom en weelde en macht, maar een kroon van het hart. Er zullen dan ook veel hartjes in terug te vinden zijn.”

Meer dan 800.000 bezoekers per jaar

Dat Scherpenheuvel nog steeds populair is bewijzen de 800.000 bezoekers per jaar. “Je hebt wielertoeristen die eens de basiliek binnen gaan of een kaarsje branden, bezoekers die enkel een kaarsje branden, die wat rondwandelen of die binnenkomen om te bidden. Je hebt zelfs mensen die komen om hun leven te vernieuwen, een soort herbronning. Dan heb je ook de bedevaartsgroepen, van ver en minder ver. Voor de vieringen heb je ook steeds mensen die het hele jaar door de viering bijwonen op zondag.” Biechten kan hier ook nog steeds. En wist je dat hier élke dag een priester aanwezig is? “Een bedevaartsoord is ook een toevluchtsoord. Onze-Lieve-Vrouw is de magneet, zij trekt aan en wij zijn haar oren, mond, en vooral, haar hart. Iedereen is hier meer dan welkom.”

Quote Ik vind niet dat we jongeren verder een grote boodschap­pen moet geven, dat hebben ze bij mij ook niet moeten doen en ik heb de weg ook gevonden Luc Van Hilst, pastoor

Jongeren

Maar ook jongeren vinden de weg naar Scherpenheuvel. Volgens pastoor Van Hilst zou de drempel hier lager liggen dan bij bijvoorbeeld een andere eucharistieviering. “Ik stel vast dat hier ook jonge mensen komen en dat ze minder schaamte en gêne hebben. Je bent hier in vrijheid en blijheid. Een symbolisch kaarsje aansteken is gemakkelijk. Maar voor mij zijn dat allemaal waakvlammetjes bij elkaar. Zoveel harten, want ze worden voor iemand aangestoken, ze doen dat met een intentie. Ik vind niet dat we jongeren verder een grote boodschappen moet geven, dat hebben ze bij mij ook niet moeten doen en ik heb ook de weg gevonden.”

“De kroningsfeesten is voor iedereen die hier komt, voor iedereen wie het ook is dat zegt, ik voel me hier welgekomen, het is feest.”

